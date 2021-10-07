Osmaniye'de kitap fuarının hazırlıklarına başlandı

OSMANİYE (Bültenler) - Ana teması 'Çocuk ve Kitap' olacak fuarda, okullarından uzak kalan öğrenciler için daha çok çocuk edebiyatçısı ve çocuk etkinlikleri yerini alacak.

KİTAP FUARI PANDEMİ NEDENİ İLE GEÇTİĞİMİZ YIL YAPILAMAMIŞTI

Osmaniye'nin en büyük kültür organizasyonu olan Osmaniye Belediyesi Kitap Fuarı Covid-19 salgını nedeni ile geçtiğimiz yıl yapılamayan fuar, organizasyonların tekrar başlaması ile Osmaniye Kitap Fuarı da kapılarını tekrar kitapseverlere açacak. Covid-19 kurallarına uygun olarak gerçekleşecek olan fuara girişte HES kodu sorgulaması yapılacak ve fuar çadırı içerisinde maske takılması zorunlu olacak.

KADİR KARA, " ŞEHRİMİZİN EN BÜYÜK KÜLTÜR ORGANİZASYONUNA TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ BEKLİYORUZ "

Bir yıllık mecburi bir aranın ardından tekrar kitap fuarının yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, son yapılan fuarda 105 bin kişinin üzerinde bir ziyaretçinin kitap fuarına geldiğini hatırlatarak şunları söyledi; "Tüm hemşerilerimizi Osmaniye'nin en büyük kültür organizasyonuna bekliyoruz. Kitapseverler hayranı oldukları bir yazara kitaplarını imzalatabilecek ve fuar alanında düzenlenecek olan söyleşi programlarına katılabilecek." Dedi.

ONUR KONUĞU MİLLİ ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY'UN TORUNU YAZAR SELMA ARGON ERSOY OLACAK

2021 yılının 'MEHMET AKİF VE İSTİKLAL MARŞI YILI' olarak bir genelge ile ilan edilmesi göz önüne alarak Osmaniye Belediyesi 5.Kitap Fuarı'nın bu yılki onur konuğu İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu yazar Selma Argon Ersoy olarak belirlendi. Ersoy, fuarın açılış törenine katılarak Mehmet Akif Ersoy ile ilgili hatıralarından oluşan konuşmasını yapacak.

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