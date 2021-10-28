Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı - Haberler
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Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı

Osmaniye'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G., kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç. ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahısların fiziki takip sonucunda saklandıkları adresleri tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şahısları kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan M.G., G.Ç. ve M.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı

Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı

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