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Osmaniye'de kadınlara zeytin ve turşu yapımı konusunda eğitim verildi

AA / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel
Osmaniye'de kadınlara zeytin ve turşu yapımı konusunda eğitim verildi

Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kadınlara, zeytin ve turşu yapımı konusunda eğitim verildi.

Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kadınlara, zeytin ve turşu yapımı konusunda eğitim verildi.

Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçede yetiştirilen zeytinin kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi.

İlçenin hem yağlık hem de salamuralık zeytin konusunda hak ettiği yere geleceğini aktaran İlhan, bu konuda ciddi çalışmaların yapıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından kadınlara zeytin ve turşu yapımı konusunda bilgi verildi.

AA / Ersin Şimşek - Son Dakika Haberleri
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