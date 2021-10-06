Osmaniye'de kaçak sigara operasyonu

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri haksız kazancın ve vergi kaybının önlenmesine yönelik kent genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında adreslerde yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere olan 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. - OSMANİYE

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