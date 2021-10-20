Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Haberler
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Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Geri Dönüşüm fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Osmaniye-Adana kara yolu kenarında faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine Osmaniye ve çevre ilçeler ile Adana'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri
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