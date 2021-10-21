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FETÖ/PDY hükümlüsü 7 kişi yakalandı

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen operasyonda, haklarında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen operasyonda, haklarında Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hüküm giyen ancak teslim olmayan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda bazı adreslerin belirlenmesinin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerini ardından cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY hükümlüsü 7 kişi yakalandı

FETÖ/PDY hükümlüsü 7 kişi yakalandı

FETÖ/PDY hükümlüsü 7 kişi yakalandı

FETÖ/PDY hükümlüsü 7 kişi yakalandı
AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri
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