Osmaniye'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
İsmail İspaha'nın kullandığı traktör, Koçlu köyü yakınlarında devrildi.
Traktörün altında kalan İspaha, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Sürücünün cenazesi, Kadirli Devlet Hastanesi morguna konuldu.
AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri
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