DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Osmaniye'de terör örgütleri DEAŞ ve YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de terör örgütleri Deaş ve YPG/ Pkk'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ ve YPG/PKK'nın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifresi amacıyla çalışma başlatıldı.

Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Suriye'de YPG/PKK'nın bomba uzmanı olarak faaliyet gösterdiği öne sürülen Suriyeli H.Ş. ile DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyette bulundukları iddiasıyla Suriyeli A.S. ve E.T, sevk edildikleri adli makamlarca cezaevine gönderildi.

DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri
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