Osmaniye'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesine bağlı İlbistanlı köyü Bilallı mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine yangın yerine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 5 arazöz ve yangın ilk müdahale ekipleri karadan, 1 yangın söndürme helikopteri ise yangına havadan müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü. - OSMANİYE

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