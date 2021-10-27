Osmaniye'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Haberler
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Osmaniye'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Osmaniye'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesine bağlı İlbistanlı köyü Bilallı mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine yangın yerine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 5 arazöz ve yangın ilk müdahale ekipleri karadan, 1 yangın söndürme helikopteri ise yangına havadan müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü. - OSMANİYE

Osmaniye'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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