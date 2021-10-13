Osmaniye'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Haberler
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Osmaniye'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Haberler | Güncel

Osmaniye'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Kadirli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından başlayan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kadirli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından başlayan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağan dolunun boyutu ise ceviz büyüklüğüne ulaştı.

Sabah saatlerinde Kadirli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve yer yer dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağmur nedeniyle biriken sular cadde ve sokakları göle çevirdi. Kadirli-Sumbas karayolu üzeri yeni adliye civarında devam eden yol çalışmasından dolayı biriken yağmur suları yolu tamamen kapladı ve araçlar trafikte ilerleyemedi.

Yağmur dolayısıyla bazı iş yeri ve evlerde de su baskınları yaşandı. Kadirli Belediyesi ekipleri su taşkını yaşanan yerlerde çalışma başlattı. Yağmurla yağan dolunun büyüklüğü ise şaşırttı. Yağan dolunun boyutu yer yer ceviz büyüklüğüne ulaştı.

Osmaniye'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Osmaniye'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Osmaniye'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Osmaniye'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Osmaniye'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Haberler
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