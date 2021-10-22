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Osmaniye'de asayiş uygulamaları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Osmaniye'de asayiş uygulamaları

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 241 şahıstan 16'sı tutuklandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 241 şahıstan 16'sı tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için 11-21 Ekim tarihleri arasında kent genelinde suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında çeşitli suçlardan gözaltına alınan 241 şahıstan 16'sı tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet kurusıkı tabanca, 18 adet şarjör, 82 adet mermi, 6 adet bisiklet, 1 adet elektrikli bisiklet, 11 adet motosiklet, 1 adet otomobil, 1 adet televizyon, 1 adet teyp, 1 adet bilgisayar, 4 adet delici kesici alet, 1 adet altın bileklik, 1 adet altın kolye, 1 adet tam altın, 1 adet yüzük ile 92 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - OSMANİYE

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