Osmaniye'de alev alan tır dorsesi kullanılamaz hale geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de alev alan tır dorsesi kullanılamaz hale geldi

AA / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel
Osmaniye'de alev alan tır dorsesi kullanılamaz hale geldi

Osmaniye'de, seyir halinde lastikleri alev alan tırın dorsesi, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Osmaniye'de, seyir halinde lastikleri alev alan tırın dorsesi, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Uğur Özdemir idaresindeki 33 DAD 96 plakalı kuru fasulye yüklü tırın lastikleri, TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Şekerdere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü, yol kenarına park ettiği çekiciyi dorseden ayırarak durumu itfaiyeye bildirdi.

Dorseyi saran ve makilik alana sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ve orman işletme şefliği ekiplerince söndürüldü.

Yangın sonucu tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi, makilik alan zarar gördü.

Osmaniye'de alev alan tır dorsesi kullanılamaz hale geldi

Osmaniye'de alev alan tır dorsesi kullanılamaz hale geldi

Osmaniye'de alev alan tır dorsesi kullanılamaz hale geldi

AA / Ersin Şimşek - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Bülent Ersoy Pınar Deniz
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Kim Min-jae
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Bekir Pakdemirli Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Osmaniye'de alev alan tır dorsesi kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 07:13:13. #1.13#