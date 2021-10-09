Osmaniye'de alev alan tır dorsesi kullanılamaz hale geldi

TARSUS, MERSİN (AA) - Osmaniye'de, seyir halinde lastikleri alev alan tırın dorsesi, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Uğur Özdemir idaresindeki 33 DAD 96 plakalı kuru fasulye yüklü tırın lastikleri, TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Şekerdere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü, yol kenarına park ettiği çekiciyi dorseden ayırarak durumu itfaiyeye bildirdi.

Dorseyi saran ve makilik alana sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ve orman işletme şefliği ekiplerince söndürüldü.

Yangın sonucu tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi, makilik alan zarar gördü.