Osmaniye'de 5 silah ile uyuşturucu bulunduran kişi yakalandı - Haberler
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Osmaniye'de 5 silah ile uyuşturucu bulunduran kişi yakalandı

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de 5 silah ile uyuşturucu bulunduran kişi yakalandı

Osmaniye'de aracında, evinde ve iş yerinde 5 silah ile uyuşturucu madde ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de aracında, evinde ve iş yerinde 5 silah ile uyuşturucu madde ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Esenevler mahallesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

Sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine polis ekipleri aracın peşine düştü.

Ekipler, takip ettikleri aracı bir süre sonra önünü keserek durdurdu, sürücü İ.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin aracında, evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile 4,98 gram esrar ve 9,26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Osmaniye'de 5 silah ile uyuşturucu bulunduran kişi yakalandı

Osmaniye'de 5 silah ile uyuşturucu bulunduran kişi yakalandı

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri
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