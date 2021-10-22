Osmaniye'de 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı - Haberler
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Osmaniye'de 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Osmaniye'de 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Osmaniye'de hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı aranması olan A.Ş. isimli şahsın Osmaniye merkezde bulunan adresinde saklandığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsın saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan A.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

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