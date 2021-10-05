Osmaniye'de 3.1 büyüklüğünde deprem

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 01.16'da merkez üssü Kadirli ilçesi Şabaplı köyü olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, Kadirli ilçesinin yanı sıra Osmaniye kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.

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