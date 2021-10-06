Osmaniye'de 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de gümrük kaçağı 2 bin paket sigara ele geçirildi.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de gümrük kaçağı 2 bin paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, haksız kazancın ve vergi kaybının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, gümrük kaçağı sigara satışı yapıldığı belirlenen bir adrese baskın yaptı.
Adreste, gümrük kaçağı 2 bin paket sigara ele geçirildi.
AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri