Osmangazi Kreşinde Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için günler öncesinden hazırlık yapmaya başlayan minikler, renk renk kâğıtlardan süsler hazırladı. Minikler sınıfları Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve hazırladıkları rengarenk süslerle donattı. Atatürk ve Cumhuriyet temalı resimler de yapan minkler, şiir ve marşlarla bayrama hazırlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir gösteri hazırlayan minikler, bayraklarla şiirler ve marşlar okuyarak Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşku ile kutladı. Miniklerin gösterisi belediyenin facebook ve youtube hesabında yayınlandı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet