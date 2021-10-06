Osmaneli'nde jandarma ekipleri köylerde KADES'i anlattı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri, köylüleri Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) uygulaması hakkında bilgilendirdi.

KADES uygulaması, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Osmaneli Jandarma Komutanlığı ekiplerince Medetli köyündeki kadınlara tanıtıldı.

Jandarma ekiplerince broşürler dağıtılarak uygulamanın cep telefonlarına nasıl kurulacağı anlatıldı.

Kadınlar ve çocuklara, acil bir durum ile karşı karşıya kalmaları durumunda "Acil Destek" butonuna dokunarak ihbar gerçekleştirilebilecekleri gösterildi.

Ekipler çalışma kapsamında çocuklara Jandarma Çocuk dergisi ve balon hediye etti.