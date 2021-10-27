BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Osmaneli de Muhtarlar Çalıştayı ve İstişare toplantısı gerçekleştirdi.

Bilecik İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün toplantısı Osmaneli Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşti. Sosyal uyuma yönelik yerel düzeyde her ilçede düzenlenecek olan Muhtarlar Çalıştayı ve İstişare toplantısında, Bilecik İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin hak ve yükümlülükleri, doğru bilinen yanlışlar, uluslararası koruma ve ikamet hakkında bilgilendirme yapılarak köy ve mahalle muhtarlarının görüş ve talepleri değerlendirildi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan videolar izletilerek akabinde muhtarlarla sosyal uyumda yaşanan sıkıntılar ve çözümleri üzerine konuşuldu.

Yapılan toplantıya Kaymakam Yüksel Ünal, Bilecik İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin San, İlçe Nüfus Müdür Yardımcısı Talat Demir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Yardımcısı Muhittin Özer, Mahalle ve Köy Muhtarları katıldı - BİLECİK