Osman Avanoğlu kimdir? Osman Avanoğlu eserleri nelerdir? Osman Avanoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Osman Avanoğlu hayatı ve biyografisi!

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OSMAN AVANOĞLU KİMDİR?

1965 yılında Konya'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Konya'da okudu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı.

Öğrenciyken gazeteciliğe başlayıp beş yıl kadar yerel ve ulusal basında görev yaptı Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda otuz yıl öğretmen ve yönetici olarak görev yaptıktan sonra emekli oldu. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) üyesidir. Yayınlanmış iki şiir kitabı bulunmaktadır. Ayrıca şiirleri edebiyat dergilerinde defalarca yayınlandı. Bazı şiirleri Arapça' ya çevrilip yayınlanmıştır. Halen köşe yazarlığı yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

OSMAN AVANOĞLU'NUN ESERLERİ

SERSERİ BİR KAR TANESİ Cinius Yayınları Subat 2018

KUDÜSNAME GÖKLERE AÇILAN KAPI Artikel Yayınları 2018

AY TUTULUR GÖZLERİNDE Çimke Yayınları 2021

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