OSB Teknik Koleji'nde 29 Ekim coşkusu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OSB Teknik Koleji'nde 29 Ekim coşkusu

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
OSB Teknik Koleji'nde 29 Ekim coşkusu

Özel Kayseri OSB Teknik Koleji, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

KAYSERİ (AA) - Özel Kayseri Osb Teknik Koleji, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Organize Sanayi Bölgesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel Kayseri OSB teknik Koleji'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kutlamalarda, öğrenciler tarafından şiir okundu, kahramanlık türküleri seslendirildi ve Cumhuriyet'i anlatan oratoryo sunuldu.

Öğrenciler tarafından ortasında ay yıldızın bulunduğu Türkiye haritası ve 1923 kareografisi oluşturuldu.

Kutlamalar sırasında içerisinde kırmızı ve beyaz balonların bulunduğu dev Türk Bayrağı açıldı.

Etkinliği veliler de izledi.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
Cumhuriyet'in 98. yılında AKM kapılarını 'Sinan' eseriyle açıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Cumhuriyet'in 98. yılında AKM kapılarını "Sinan" eseriyle açıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

 Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

 KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI

KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title