OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı Vali BİLGİN'in başkanlığında gerçekleştirildi…
OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı Vali BİLGİN'in başkanlığında gerçekleştirildi.
OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı Vali BİLGİN'in başkanlığında gerçekleştirildi…
OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı 12 Ekim 2021 Salı günü Valimiz Sayın Osman BİLGİN başkanlığında OSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Valilik Atatürk Toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Vali BİLGİN'in başkanlığında OSB Müteşebbis ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda ilgili gündem maddeleri görüşüldü.
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