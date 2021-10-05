'Oruç Reis' Antalya'da

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz'de arama çalışmalarına devam eden sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Antalya açıklarında demirledi.

Bir süredir Akdeniz'de 3 boyutlu sismik araştırmalar yapan 86 metre boyunda ve 23 metre genişliğindeki Oruç Reis gemisi, 3 gün önce Antalya Körfezi'ne demirledi. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nden de görülebilen gemiyi bazı vatandaşlar oturduğu banklardan izledi. Oruç Reis'in yakınında demirli bir de yük gemisinin olduğu görüldü.

Sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor. - ANTALYA

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