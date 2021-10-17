ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ 15 ZEKÂ OYUNUNU DİJİTAL UYGULAMAYA DÖNÜŞTÜRDÜ

13 yaşındaki Nilda, salgın döneminde uzaktan eğitime geçildiği için Bilsem'de dijital tasarım, oyun ve animasyon atölyelerinde tek ya da arkadaşlarıyla oynadığı analitik ve bilişsel yetenekleri geliştiren oyunlardan uzak kaldı. Bu süreçte söz konusu oyunları dijital dünyaya aktarıp arkadaşlarıyla oynamak isteyen Nilda, fikrini BİLSEM'deki yöneticilerine açtıktan sonra uygulama için kolları sıvadı.

Dünya ve Türkiye'yle ilgili bilgilerin olduğu, hikayeleştirilmiş tarzıyla dikkati çeken oyun için üniversite öğrencisi kuzeniyle bir yıl çalışan Nilda İçmeli, Android ve IOS marketlere girmek için merkezdeki öğretmenleriyle son güncellemeleri yapıyor.

"Atlas Game", her seviyesi bilgiye dayalı olduğu için tüm velilerin gönül rahatlığıyla çocuklarına oynatabileceği bir oyun olma özelliğini taşıyor. Oyun, çocukların hızlı ve analitik düşünme becerilerini artırarak, dünya üzerindeki ülkeleri gezip onlara ilişkin bilgi almalarına olanak tanıyor. Uygulama, tamamlandıktan sonra Android ve IOS marketlerde ücretsiz indirilebilecek.

"Pandemide merkezdeki oyunları oynayamadığım için onları dijitale aktarmak istedim"

6 yıldır BİLSEM öğrencisi olan Nilda, zeka oyunlarına ilgisi ve Atlas Game uygulaması sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Pandemide merkezden ayrı kaldığımda en çok zeka oyunlarını özledim. Evde kendi kendime oynasam da etkileşim olmadığı için hoşuma gitmiyordu. O dönemde aklıma burada oynadığımız oyunları birleştirip dijitale aktarmak fikri geldi. Fikrimi müdürüme anlattım, o da beğendi ve kuzenim İrem ablamla oyunu geliştirmeye başladık. "

İmam hatip öğrencisi Nilda, oyunun diğer oyunlardan farklı olması ve insanlara katkı sağlaması için çalıştıklarını belirterek şu bilgileri aktardı: "Oyunun içinde pratik zekayı, analitik zekayı geliştirmeye yönelik 15 farklı oyun var. Oyunda aynı zamanda kültürel zenginliklere de yer vermeye çalıştık. Oynarken dünya ve Türkiye'den yerler var. Uzayla ve bilim insanlarıyla ilgili bilgiler var. Herkes için ilgi çekici bir oyun olacağını düşünüyorum. "

Oyunun tasarım ve yazılım kısmının bir yıl sürdüğünü kaydeden Nilda, Atlas Game oyununun birçok kişi tarafından ilgi göreceğine emin olduğunu dile getirdi.

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