Ortalığı birbirine kattı, kız arkadaşını alarak kaçtı

GÜNGÖREN'de, 4 otomobile çarpıp caddeyi savaş alanına çeviren sürücü, kız arkadaşıyla olay yerinden kaçtı.

Kaza, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. 34 EA 7777 plakalı otomobilin sürücüsü, caddeden sokağa girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, önce yolun sol tarafında park halindeki otomobile, ardından sağ tarafta park halindeki otomobillere çarpıp durdu. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası kaza yapan sürücü, yanındaki kız arkadaşını da alarak yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü yakalamakiçin çalışmalara başladı.

"OLAY YERİNİ TERK EDİP KAÇTI"

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil sokağa girdiği, park halindeki otomobillere çarpıp durduğu görülüyor.