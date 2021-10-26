İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - BAŞKAN DEMİRTAŞ, MAĞDURİYET YAŞANMADAN ORTAK KARAR IŞIĞINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN İLK ADIMI ATACAĞIZ

KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRECEK OLAN MAHALLE SAKİNLERİ BİLGİLENDİRME LANSMAN TOPLANTISINDAN AKILLARDA KALAN SORULARA CEVAP BULDU

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Hastanebaşı ve Kökçüoğlu mahallesinde planlanan kentsel dönüşüm için ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda Başkan Demirtaş, Yıllardır kentsel dönüşümü beklenen mahallelerimizde çalışmalar kapsamında ilk adımı hep birlikte ortak kararla mağduriyet yaşanmadan atacaklarını söyledi.

Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya kentsel dönüşümü planlanan Hastanebaşı ve Kökçüoğlu mahalle sakinleri ve mahalle muhtarları katılım sağladı. Belediyenin teknik müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Başkan Demirtaş, muhtarların sorularını samimiyetle yanıtladı ve kentsel dönüşüm sürecinde gelinen son durum hakkında bilgi verdi. Kentsel dönüşümünde gelinen aşamayı önce mahalle sakinleri ile konuşacakları ve tüm süreci şeffaf bir şekilde yürütecekleri sözünü veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş; " Kentsel dönüşümde önce muhtarlarımızı bilgilendireceğiz dedik. Muhtarların bu konudaki samimiyetine, yaklaşımına canı gönülden inanıyorum. Biz bu işte samimiyiz. Bu kentin bu görünüşünü değiştirmeye çalışıyoruz ama buradaki insanları üzerek yapmayacağız bunu. Biz, halka rağmen bir şey yapan bir anlayışta değiliz. Belediye olarak bu dönüşümü yapmak maddi ve zor bir durum. Bizde güvencesini alacağımız kat karşılığı müteahhide 'dönüştürün' diyeceğiz. Eğer müteahhitlere güvenip veremezseniz, apartman apartman, parsel parsel gelip belediyeye müracaat ederseniz, dönüşümünüzün projesini biz yaparız. Biz bu işi iyi niyetle yapmak istiyoruz" dedi.

"Mahallelerimize bilgi akışı için teknik bürolar açacağız"

Hastanebaşı ve Kökçüoğlu mahallelerimizin gerçekten değişime, dönüşüme ihtiyacı var olduğunu hatırlatan Başkan Demirtaş; " Sizlerle bölgede dolaşırken gelen taleplerin çoğu dönüşüm yolunda oldu. Sizler bize müracaat ediyorsunuz; mahallemizde yeşil alan yapılacak bir metrekare yer yok, çocuk oyun alanı yok, yeşil alan yok. Onun için artık o bölgenin nefes alması lazım. Bu işi yaparken de oradaki vatandaşla beraber yapacağız. Dönüşümü planlanan mahallelerimizde muhakkak teknik bir büro açacağız. Vatandaşlarımıza devamlı bilgiler verilecek. Muhtarlarımızdan gelen talep doğrultusunda mahallelerde mahalle sakinlerine yönelik bilgilendirme toplantılarımıza ise yakın bir zamanda başlayacağız. Her mahallede bir toplantı gerçekleştireceğiz" dedi.

"Başkanımıza güveniyoruz"

Toplantıda kentsel dönüşüm yapılması planlanan mahalle muhtarları, kentsel dönüşümle ilgili vatandaşın merak ettiği soruları İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a aktardı. Muhtarlar, "Başkanımıza güveniyoruz. Burada başkaları ile muhatap olursak yarın bir gün sorun olursa onları bulabileceğimiz kesin değil. Ama başkanımızın bizi bırakmayacağını, süreci bizimle birlikte yürüteceğini biliyoruz" sözleri ile kentsel dönüşümde Başkan Demirtaş'a duydukları güveni vurguladı.

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