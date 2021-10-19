Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için sağanak uyarısı

KASTAMONU (AA) - Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın kuzey ve doğu kesimlerde parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına ulaşacağı tahmin ediliyor.