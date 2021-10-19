Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için sağanak uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için sağanak uyarısı

AA / Zeynep Canlı - Haberler | Güncel
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak bekleniyor.

KASTAMONU (AA) - Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın kuzey ve doğu kesimlerde parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına ulaşacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Zeynep Canlı - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı uyarısı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title