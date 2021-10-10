Orta Toroslar sonbahar renklerine büründü

KONYA (AA) - Konya'da doğası ve bitki örtüsüyle ziyaretçilerini cezbeden Orta Toroslar'daki Aygırdibi Şelalesi ve Kuğulu Milli Parkı'nda sonbaharın güzellikleri yaşanıyor.

Seydişehir ilçesinin doğal güzelliklerinden Küpe Dağı eteklerindeki Kuğulu Milli Parkı, sonbahar tonlarına büründü. Hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan park, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerde, görselliğiyle hayranlık uyandırıyor.

Düdenlerden ve dağların yamaçlarından akıp gelen berrak suların toplandığı havuzunda, kuğu, kaz ve ördekleri de barındıran park, her mevsim ilgi odağı oluyor.

Bozkır ilçesinde Çarşamba Çayı'nın çıkış noktasını oluşturan Aygırdibi Şelalesi ise Konya'ya 150 kilometre mesafede yer alıyor. Doğası ve çevresindeki mesire alanlarıyla dikkati çeken Aygırdibi Şelalesi, doğaseverlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Zengin tabiatının yanında, dinlenme ve piknik için ayrılan yerleriyle misafirlerini ağırlayan şelale, sesi ve manzarasıyla ziyaretçilerini stresten uzaklaştırarak Toroslar'ın eşsiz güzelliklerini yansıtıyor.

Aygırdibi Şelalesi'ni gezmeye gelen 69 yaşındaki Abdullah Yiğen, AA muhabirine, akan suyla beraber, sarı ve yeşilin tonlarının hakim olduğu manzaraya hayran kaldığını söyledi.

Şelaleyi, doğal bir pınarın oluşturduğunu belirten Yiğen, ailesiyle her fırsatta gezmeye geldiklerini dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla şelale ve çevresinin çok daha bakımlı ve güzel hale geldiğini kaydeden Yiğen, "Burası harika bir yer. Herkesin gelip görmesi lazım. Şimdi sonbahar da geldi. Ağaçların yarısı sararıyor, çamlar yeşil kalıyor. Aynı insanın ömrünün son demleri gibi yavaş yavaş sona doğru gidiyor." diye konuştu.

Şelalenin her mevsim ayrı güzellikler sunduğuna dikkati çeken Yiğen, şöyle konuştu:

"Burası her mevsim çok güzel. Şimdi ayrı, kışın ayrı güzel. Belki kışlık bir tesis de yapılabilir. İnsanlar sonbaharda mutlaka burayı görmeli. Aralık ayına kadar burası çok güzel oluyor. İlkbaharda ve yazda da daha değişik güzellikler oluyor. Baharda şelale coşup köpürdüğü için suların yüksekliği 2 metreye çıkar. Her mevsim ayrı güzel ama sonbaharda insana daha ayrı bir anlam veriyor."

"Ördekleri, kuğuları, kedileri ve köpekleri besliyoruz"

Kuğulu Park'ın ziyaretçilerinden Mehmet Çoban da sık sık doğa yürüyüşüne geldiklerini aktardı.

Sonbahar mevsiminde parkın rengarenk olduğunu anlatan Çoban, "Eşim ve çocuklarımla burayı çok seviyoruz. Doğayla iç içe oluyoruz. Çok güzel yürüyüş yolları var ayrıca ördekleri, kuğuları, kedileri ve köpekleri besliyoruz. Sonbaharda çam ağaçlarının yeşil, diğer ağaçların sarı ve kızıl olması da renk şöleni oluşturuyor. Seydişehir dışından da gelen çok misafir oluyor."