Orta Karadeniz'de bugün fırtına bekleniyor - Haberler
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Orta Karadeniz'de bugün fırtına bekleniyor

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel
Orta Karadeniz'de bugün fırtına bekleniyor

Orta Karadeniz'de bugün öğleden sonra 6 ila 8 kuvvetinde fırtına öngörülüyor.

SİNOP (AA) - Orta Karadeniz'de bugün öğleden sonra 6 ila 8 kuvvetinde fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Sinop ile Ordu arasında bugün beklenen fırtınanın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) olacağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Son Dakika Haberleri
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Haber: Orta Karadeniz'de bugün fırtına bekleniyor - Haberler
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