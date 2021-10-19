Orta İlçemizde Atatürk Büstüne Yapılan Saldırıyla İlgili Basın Duyurusu

Orta İlçemizde Atatürk Büstüne Yapılan Saldırıyla İlgili Basın Duyurusu18. 10. 2021 Pazartesi günü sabah saatlerinde, ilimiz Orta ilçesi Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulu önünde bulunan Atatürk büstünün kırılmış halde olduğu ihbarı alınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu; sözkonusu menfur saldırıyı gerçekleştiren Ö. D. isimli şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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