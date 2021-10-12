Örnek meydan Saathane' de 3'ncü etap başladı - Haberler
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Örnek meydan Saathane' de 3'ncü etap başladı

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Örnek meydan Saathane' de 3'ncü etap başladı

Osmanlı mimarisinin önemli eserlerinden Taşhan, Medrese Cami, Şifa Hamamı ve saat kulesine ev sahipliği yapan Saathane Meydanı, Büyükşehir Belediyesi'nin rekreasyon projesi ile eski cazibesine yeniden kavuşuyor.

Osmanlı mimarisinin önemli eserlerinden Taşhan, Medrese Cami, Şifa Hamamı ve saat kulesine ev sahipliği yapan Saathane Meydanı, Büyükşehir Belediyesi'nin rekreasyon projesi ile eski cazibesine yeniden kavuşuyor. Estetik kent dokusuyla şehrin ticarette can damarı olan meydan yeni konseptiyle turizme kazandırılıyor.

Birinci etabın tamamlanmasıyla ikinci etap çerçevesinde yıkılan iş yerlerinin yerine 2 katlı yeni dükkanların yapımı sürüyor. Belediye üçüncü etabın da startını verdi. Taşınmaz mimari eserlerle tarihi dokuya uyumlu şekilde bütünleşecek yeni iş yerleri, meydanın ticari canlılığını artıracak.

Üçüncü etapta zemini betonla kaplayarak sağlamlaştıran Büyükşehir Belediyesi, ardından da inşaata başlayacak. İş yeri sahiplerinin mağdur olmamasına büyük özen gösteren belediye, ticarethaneleri zamanında bitirerek sahiplerine teslim edecek.

Saathane Meydanı Projesi üçüncü etap çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Saathane Meydanı'nı etap etap turizme kazandırıyoruz. Şehrimizi tarihiyle, kültürel değerleriyle yeniden buluşturuyoruz. Birinci etapta gerçekleştirdiğimiz çalışmayla meydanın zemin kaplamasını tamamlayarak halkımızın hizmetine açmıştık. İkinci etapta yıktığımız iş yerlerinin yerine tarihi kimliği ve estetiği bozmayan dükkanların yapımına devam ediyoruz. İkinci etabı yılsonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. İkinci etap sürerken, üçüncü etabı da başlattık. Yine burada da dokuyla uyumlu dükkanlar yapacağız. Şuan zemini betonla kaplıyoruz. Bu işlemin ardından da temel çalışmasına başlanacak. İnşallah burayı da mümkün olan en kısa zamanda bitireceğiz. İşyeri sahiplerini de mağdur etmeyeceğiz" İfadelerini kullandı.

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