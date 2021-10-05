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Ormanlık alana kuş kafesleri yerleştirerek hayvanlar için kaplara yem ve su koydular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ormanlık alana kuş kafesleri yerleştirerek hayvanlar için kaplara yem ve su koydular

Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi gönüllüleri, ormanlık alanda bulunan kuş kafeslerine yemlerini koyarak kaplara su koydular.

BİLECİK (İHA) - Türk KızılayBilecik Şubesi gönüllüleri, ormanlık alanda bulunan kuş kafeslerine yemlerini koyarak kaplara su koydular.

Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesine bağlı kadın gönüllüleri, Atatürk ormanında hazırladıkları kuş yuvalarını ağaçlara astılar. Ardından bölgede bulunan ormanlık alana sokak hayvanları için kaplara yem ve su bırakan kadınlar, herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkmasını istediler. Bilecik Kadın Teşkilatı Başkanı Sevcan Uzun ise, "İhtiyaç sahibi dendiğinde aklımıza yalnız insanlar gelmesin sokakta yaşayan canlılarda ihtiyaç sahibi. Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım" dedi. - BİLECİK

Ormanlık alana kuş kafesleri yerleştirerek hayvanlar için kaplara yem ve su koydular

Ormanlık alana kuş kafesleri yerleştirerek hayvanlar için kaplara yem ve su koydular

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Haber: Ormanlık alana kuş kafesleri yerleştirerek hayvanlar için kaplara yem ve su koydular - Haberler
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