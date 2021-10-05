Ormanlık alana kuş kafesleri yerleştirerek hayvanlar için kaplara yem ve su koydular

BİLECİK (İHA) - Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi gönüllüleri, ormanlık alanda bulunan kuş kafeslerine yemlerini koyarak kaplara su koydular.

Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesine bağlı kadın gönüllüleri, Atatürk ormanında hazırladıkları kuş yuvalarını ağaçlara astılar. Ardından bölgede bulunan ormanlık alana sokak hayvanları için kaplara yem ve su bırakan kadınlar, herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkmasını istediler. Bilecik Kadın Teşkilatı Başkanı Sevcan Uzun ise, "İhtiyaç sahibi dendiğinde aklımıza yalnız insanlar gelmesin sokakta yaşayan canlılarda ihtiyaç sahibi. Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım" dedi. - BİLECİK