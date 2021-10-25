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Ormandan topladığı mantardan zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ormandan topladığı mantardan zehirlendi

Kırklareli'de ormandan topladığı mantardan yiyen bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

VİZE, KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'de ormandan topladığı mantardan yiyen bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kışlacık köyünde ormanlık alandan topladığı mantarı yiyen E.K. rahatsızlandı. Daha sonra E.K., Vize Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede yapılan araştırmanın ardından mantardan zehirlendiği tespit edildi.

Tedavi altına alınan E.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ

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