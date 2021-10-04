Ormanda kaybolan yaşlı adam yürüyüşe çıkan kişinin köpeği sayesinde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ormanda kaybolan yaşlı adam yürüyüşe çıkan kişinin köpeği sayesinde bulundu

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel
Ormanda kaybolan yaşlı adam yürüyüşe çıkan kişinin köpeği sayesinde bulundu

Bursa'da 3 gün önce kaybolan yaşlı adam, yürüyüşe çıkan kişinin köpeğinin ormanlık alanda fark etmesiyle yaralı bulunarak hastaneye kaldırıldı.

YILDIRIM, BURSA (AA) - Bursa'da 3 gün önce kaybolan yaşlı adam, yürüyüşe çıkan kişinin köpeğinin ormanlık alanda fark etmesiyle yaralı bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım ilçesinde, Uludağ'ın eteklerine yakın bölgede Teferrüç Mahallesi Çanak Yolu mevkisinde sabah yürüyüşe çıkan kişi, yanındaki köpeğin tepki vermesi üzerine birisinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye güçlükle ulaşan polisler, arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

Ormanlık alana gelen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis görevlileri, Hasan Savaşlı (85) olduğu belirlenen kişiyi sedyeyle ormanlık alandan yola taşıdı.

Alzaymır hastası olduğu ve 1 Ekim'den bu yana haber alınamadığı öğrenilen Savaşlı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kafa travması nedeniyle yaralandığı tespit edilen yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

AA / Sergen Sezgin - Son Dakika Haberleri
Telefonda başlayan tartışma kavgaya dönüştü; 2 yaralı

Telefonda başlayan tartışma kavgaya dönüştü; 2 yaralı

 BURSA'DA KAZAYLA BİTEN 30 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUNDA SÜRÜCÜYE 9 BİN 950 TL CEZA KESİLDİ

BURSA'DA KAZAYLA BİTEN 30 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUNDA SÜRÜCÜYE 9 BİN 950 TL CEZA KESİLDİ

 Irak'ın Enbar vilayetinde, polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi

Irak'ın Enbar vilayetinde, polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Vladimir Putin Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Donald Trump
Magazin Düm Tek Tek
Spor Serdar Aziz Salih Uçan Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Düm Tek Tek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ormanda kaybolan yaşlı adam yürüyüşe çıkan kişinin köpeği sayesinde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 16:42:06. #1.12#