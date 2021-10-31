Orman yangınının en fazla zarar verdiği mahallenin ismindeki dram

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangının yaşandığı Manavgat'ta, alevlerin en çok zarar verdiği Kalemler Mahallesi'nin adı ile ilgili az bilinen bir detay ortaya çıktı. Mahallede 1 asır önce büyük yangın çıktığı, kalan birkaç ev nedeniyle adının önce 'Kalanlar', daha sonra okuryazar oranı arttığı için 'Kalemler' olarak değiştirildiği bilgisine ulaşıldı.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak kayıtlara geçen yangın, sınır ilçeler Alanya, İbradı, Akseki, Gündoğmuş'a da sıçrayıp günlerce sürdü. 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 70 bin hektar alanın zarar gördüğü yangında 2 binin üzerinde ev, iş yeri ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Mahallede tarihi mezarlığın taşları da yanarak zarar gördü. Mahalleli ise bir an önce evlerinin yapılıp kendilerine teslim edilmesini bekliyor.