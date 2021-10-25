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Orman'ın çam fıstığı tohumları çalındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Orman'ın çam fıstığı tohumları çalındı

Orman Genel Müdürlüğü'nün Ula ilçesi Çörüş Mahallesinde bulunan çam fıstığı yetiştirme bahçesindeki 50 kilo tohumu çalan iki kişi JASAT timleri tarafından yakalandı.

ULA, MUĞLA (İHA) - Orman Genel Müdürlüğü'nün Ula ilçesi Çörüş Mahallesinde bulunan çam fıstığı yetiştirme bahçesindeki 50 kilo tohumu çalan iki kişi Jasat timleri tarafından yakalandı.

Orman yetkililerinin çam fıstığı tohumlarının çalındığı bilgisinin ardından jandarma JASAT ekiplerinin araştırma ve çalışmaları neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştiren H.G. ve M.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatı ile alınan ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. - MUĞLA

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