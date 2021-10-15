Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: '14 bin yangın söndürme gönüllüsünü 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: "14 bin yangın söndürme gönüllüsünü 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz"

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Haberler | Genel

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: "14 bin yangın söndürme gönüllüsünü 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz" Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ankara Kızılcahaman'da düzenlenen "Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı"nın kapanış konuşması yapan Orman Genel...

KARACABEY, BURSA (İHA) - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey : "14 bin yangın söndürme gönüllüsünü 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz"

ANKARA - Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ankara Kızılcahaman'da düzenlenen "Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı"nın kapanış konuşması yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "2022 yılı mayıs ayına kadar sürecek bir kampanya başlatıyoruz. Şu an 14 bin olan orman yangını söndürme gönüllü sayımızı 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

13 Ekim'de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in konuşmaları ile başlayan çalıştay tamamlandı. 3 gün süren çalıştayda yangın öncesi eğitim ve önleyici faaliyetler, yangına dayanıklı ormanların planlanması, mevcut ormanların korunması ve bakımı, orman yangınlarında iletişim ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yangın sonrası yanan alanların yeninden orman haline getirilmesi ile Akdeniz Ülkeleri Yangın Birliği'nin kurulması gibi ana başlıklar ele alındı. 370 katılımcı ile 3 gün boyunca devam eden çalışmalar sonucunda bir sonuç bildirgesi yayınlandı. İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı kapsamında, 9 ana çalışma grubu tarafından yapılan müzakerelerde, toplam 135 karar ve 217 eylem önerisi değerlendirilerek karara bağlandı. Çalıştayda alınan en önemli kararlardan birisi de orman gönüllülerinin sayılarının artırılmasına yönelik kampanya çalışmaları oldu.

"Sayımızı 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz"

Çalıştayın son günü kapanış konuşmasını yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, " Orman yangınlarında sağlığı yerinde olan genç vatandaşlarımızın bir eğitim aldıktan sonra, yangına karşı dayanıklı ekipmanlar ile birlikte yangınlara müdahale etmesinin daha doğru olması gerektiğini düşünüyoruz. Orman yangınlarının gönüllü olarak söndürmek için 14 bin vatandaşımız bize gelerek eğitim aldılar. Bu gönüllülerimize yakın bölgelerinde yangın oldukları zaman cep telefonlarına kısa mesaj gidiyor. 2022 yılı mayıs ayına kadar sürecek bir kampanya başlatıyoruz. Şu an 14 bin olan orman yangını söndürme gönüllü sayımızı 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Buradan sağlık sorunu olmayan vatandaşlarımızı orman gönüllüsü olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: 14 bin yangın söndürme gönüllüsünü 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: 14 bin yangın söndürme gönüllüsünü 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: 14 bin yangın söndürme gönüllüsünü 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Mustafa Keser İdo Tatlıses
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Lewis Hamilton Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Sultan Selim Yemek Tarifleri Şahap Kavcıoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: '14 bin yangın söndürme gönüllüsünü 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 15:26:03. #1.17#