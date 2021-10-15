KARACABEY, BURSA (İHA) - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey : "14 bin yangın söndürme gönüllüsünü 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz"

ANKARA - Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ankara Kızılcahaman'da düzenlenen "Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı"nın kapanış konuşması yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "2022 yılı mayıs ayına kadar sürecek bir kampanya başlatıyoruz. Şu an 14 bin olan orman yangını söndürme gönüllü sayımızı 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

13 Ekim'de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in konuşmaları ile başlayan çalıştay tamamlandı. 3 gün süren çalıştayda yangın öncesi eğitim ve önleyici faaliyetler, yangına dayanıklı ormanların planlanması, mevcut ormanların korunması ve bakımı, orman yangınlarında iletişim ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yangın sonrası yanan alanların yeninden orman haline getirilmesi ile Akdeniz Ülkeleri Yangın Birliği'nin kurulması gibi ana başlıklar ele alındı. 370 katılımcı ile 3 gün boyunca devam eden çalışmalar sonucunda bir sonuç bildirgesi yayınlandı. İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı kapsamında, 9 ana çalışma grubu tarafından yapılan müzakerelerde, toplam 135 karar ve 217 eylem önerisi değerlendirilerek karara bağlandı. Çalıştayda alınan en önemli kararlardan birisi de orman gönüllülerinin sayılarının artırılmasına yönelik kampanya çalışmaları oldu.

"Sayımızı 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz"

Çalıştayın son günü kapanış konuşmasını yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, " Orman yangınlarında sağlığı yerinde olan genç vatandaşlarımızın bir eğitim aldıktan sonra, yangına karşı dayanıklı ekipmanlar ile birlikte yangınlara müdahale etmesinin daha doğru olması gerektiğini düşünüyoruz. Orman yangınlarının gönüllü olarak söndürmek için 14 bin vatandaşımız bize gelerek eğitim aldılar. Bu gönüllülerimize yakın bölgelerinde yangın oldukları zaman cep telefonlarına kısa mesaj gidiyor. 2022 yılı mayıs ayına kadar sürecek bir kampanya başlatıyoruz. Şu an 14 bin olan orman yangını söndürme gönüllü sayımızı 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Buradan sağlık sorunu olmayan vatandaşlarımızı orman gönüllüsü olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.