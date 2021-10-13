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Orkestrada mezuniyet sevinci

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Orkestrada mezuniyet sevinci

13 EKİM 2021BASIN BÜLTENİOrkestrada mezuniyet sevinciBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası'nda eğitim alan 83 öğrenci mezun oldu.

13 EKİM 2021

BASIN BÜLTENİ

Orkestrada mezuniyet sevinci

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası'nda eğitim alan 83 öğrenci mezun oldu.

Tayyare Kültür Merkezinde düzenlenen mezuniyet töreni ve öğrenci dinletileri gecesinde 3 farklı bölümden toplamda 83 öğrenci mezuniyet belgelerini teslim aldı. Katılımın yoğun olduğu gecede Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası 'Alaylıdan Mektepliye' öğrencileri ve Türk Sanat Müziği bölümü öğrencileri izleyicilere mini dinletilerini sergiledi.

Geceye bir sürpriz de Türk Halk Müziği 4-B sınıfı öğrencilerinden geldi. Öğretmenleri Alim Hüseyinoğlu ile birlikte 7 ayda hazırlanan ve gösterimi ilk kez mezuniyet töreninde yapılan "Gitme Durnam Gitme" klibiyle 4-B sınıfı öğrencileri izleyicilerden tam not aldı.

Gecenin sonunda Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik, öğretmen ve öğrencilere teşekkür edip, Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası Alaylıdan Mektepliye Enstrüman Dersleri projesinin devam edeceğini duyurdu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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