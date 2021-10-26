ORİGAMİLİ MASALLAR ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

Yalova Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği tiyatro etkinlikleri bu hafta "Origamili Masallar Konseri"yle devam edecek. 26 Ekim Cumartesi günü Yalova Belediyesi Sabahattin Engin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi'nde ücretsiz olarak gerçekleşecek oyun, 5-15 yaş arası çocukları kapsayacak. İki seans olarak 13. 00 ile 15. 00 de gerçekleşecek. Katılım pandemi nedeniyle sınırlı sayıda olacak. Tiyatroya katılacak velilerin aşı kartlarını veya negatif sonuçlu PCR testlerini görevli personellere ibraz etmeleri gerekmektedir. Başvuru olmadan giriş yapılmayacaktır. Yalova Belediyesi sosyal medya hesapları (@yalovabld) adresi üzerinden de linke ulaşarak, başvuru yapabilirsiniz. Başvuru için; https://bit. ly/3ywL6WF

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