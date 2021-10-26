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Orhangazi'de su kesintisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Orhangazi'de su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Orhangazi ilçesinin Arapzade Mahallesi Şahintepesi Mevkii ve Şehit Hüseyin Uslu Caddesi ile civarında 27/10/2021 tarihinde, 09: 00-18: 00 saatleri arasında su...

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Orhangazi ilçesinin Arapzade Mahallesi Şahintepesi Mevkii ve Şehit Hüseyin Uslu Caddesi ile civarında 27/10/2021 tarihinde, 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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