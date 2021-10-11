Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı Vali Oktay Çağatay Başkanlığında Yapıldı
Vali Oktay Çağatay başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı düzenlendi.
Vali Oktay Çağatay başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı düzenlendi.
Toplantıda Organize Sanayi Bölgesinin son durumu, istihdam konuları ve yeni yatırım talepleri görüşüldü.
Toplantıya Vali Oktay Çağatay ile birlikte OSB Müdürü Cihan Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, İl Özel idare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve Müteşebbis Heyeti üyeleri katıldı.
Toplantı, Vali Çağatay'ın sanayicilerin sorun ve taleplerinin dinlenmesinin ardından son buldu.
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