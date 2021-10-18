Organik elmalar pekmeze dönüşüyor - Haberler
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Organik elmalar pekmeze dönüşüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Organik elmalar pekmeze dönüşüyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde hasadı yapılan elmalar, geleneksel yöntemler ile pekmeze dönüştürülüyor.

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde hasadı yapılan elmalar, geleneksel yöntemler ile pekmeze dönüştürülüyor.

Kış aylarında tüketmek üzere doğal pekmez yapmak isteyen vatandaşlar, ağaçlardan ve yere dökülen elmaları doğal pekmez yapmak için çeşitli işlemlerden geçiriyor. Yıkanan elmaları parçalara bölerek püre haline getiren vatandaşlar, sonrasında ise çuvallara doldurdukları elmaların suyunu çıkartıyor. Büyük kazanlara konulan ve yaklaşık 6 saat boyunca odun ateşinde kaynatılan elma suları, sonrasında ise pekmez haline dönüşüyor.

Fatsa ilçesi Arpalık Mahallesi'nde pekmez yapan Emrah Şen, geleneksel yöntemlerle elmayı pekmeze dönüştürdüklerini söyledi. Elma üretiminin kırsal mahallelerde yaygın olmasına karşın pekmezinin az yapıldığını ifade eden Şen, "Ağaçlardan toplanan elmalardan organik pekmez yapıyoruz. Bölgemizde ki elmalar çok sulu, tatlı ve pekmez yapılmaya diğer elma cinslerinden daha elverişli. Elmanın pekmezi üzüm pekmezinden daha iyi oluyor. bu aylarda yaptığımız pekmezleri kış aylarında sağlıklı bir şekilde tüketiyoruz" dedi. - ORDU

Organik elmalar pekmeze dönüşüyor

Organik elmalar pekmeze dönüşüyor

Organik elmalar pekmeze dönüşüyor

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