Ordu yaylalarında kar güzelliği

KORGAN, ORDU (İHA) - Ordu'nun yüksek kesimli yaylalarında sabaha karşı etkili olan kar yağışı, çevreyi beyaza bürüdü.

Ordu'nun yüksek kesimli yaylalarında dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gecenin ilerleyen saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kentin, yüksek kesimli yaylalarında kar yağışı ile birlikte yeşil örtü beyaz gelinliğini giyerken, hava sıcaklıkları ise şehir merkezinde aniden düşüşe geçti. Korgan ilçesinde bulunan bin 700 rakımlı Korgan Yaylası da kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Yaylada bulunan bazı vatandaşlar, sonbahar ortalarında görülen kar yağışını cep telefonu ile fotoğrafladı.

(Selim Kuşcu/İHA)