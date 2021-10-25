Ordu yaylalarında kar güzelliği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu yaylalarında kar güzelliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ordu yaylalarında kar güzelliği

Ordu'nun yüksek kesimli yaylalarında sabaha karşı etkili olan kar yağışı, çevreyi beyaza bürüdü.

KORGAN, ORDU (İHA) - Ordu'nun yüksek kesimli yaylalarında sabaha karşı etkili olan kar yağışı, çevreyi beyaza bürüdü.

Ordu'nun yüksek kesimli yaylalarında dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gecenin ilerleyen saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kentin, yüksek kesimli yaylalarında kar yağışı ile birlikte yeşil örtü beyaz gelinliğini giyerken, hava sıcaklıkları ise şehir merkezinde aniden düşüşe geçti. Korgan ilçesinde bulunan bin 700 rakımlı Korgan Yaylası da kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Yaylada bulunan bazı vatandaşlar, sonbahar ortalarında görülen kar yağışını cep telefonu ile fotoğrafladı.

(Selim Kuşcu/İHA)

Ordu yaylalarında kar güzelliği

Ordu yaylalarında kar güzelliği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor

 Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı! Sel riskine dikkat

Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı! Sel riskine dikkat
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title