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Ordu polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında piyasaya sürülmeye çalışılan 4 kiloyu aşkın esrar ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

ORDU (İHA) - Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında piyasaya sürülmeye çalışılan 4 kiloyu aşkın esrar ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İkizce ve Fatsa ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda piyasaya sürmeye hazırlanan kilolarca esrar ele geçirildi.

İkizce ilçesinde ormanlık bir alan içerisinde sökülmüş vaziyette yerde duran 2 bin 500 gram kubar esrar (49 kök Hint keneviri) maddesi bulundu. Esrarı üreten veya dikimini yapan kişi veya kişilerin yakalanması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Fatsa ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında ise haklarında uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yürütülen 9 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda toplam bin 680 gram kubar esrar maddesi ile 135 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan 1' i sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan diğer ilçelerde yapılan operasyonlarda 6 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan 5 operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken toplam 4 kilo 186 gram esrar ele geçirildi. - ORDU

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