ERZİNCAN (İHA) - Ordu Evi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu

ERZİNCAN - Erzincan merkezde bulunan 3. Ordu Komutanlığına bağlı Astsubay Ordu Evi'nin bahçesinde bulunan depoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Erzincan merkez Gülabibey Mahallesi 952 Sokakta bulunan 3. Ordu Komutanlığına bağlı Astsubay Ordu Evi'nin bahçesinde bulunan depoda edinilen bilgiye göre henüz belli olmayan bir nedenden dolayı yangın çıktı. 112'ye ihbar edilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Meydana gelen yangında maddi hasar oluşurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.