Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 kişiden biri tutuklandı.
ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 kişiden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 680 gram kubar esrar ile 135 tabanca mermisi ele geçirildi.
Şüphelilerden 8'i emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 1 kişi ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri