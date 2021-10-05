Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı - Haberler
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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 kişiden biri tutuklandı.

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 680 gram kubar esrar ile 135 tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüphelilerden 8'i emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 1 kişi ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri
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