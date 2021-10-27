Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine ilçeye bağlı Evkaf Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 83 gram kubar esrar, 7 kök kenevir ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili evdeki 2 kişi gözaltına alındı.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri
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