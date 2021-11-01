Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatsa ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelinin evinde yapılan aramada, 46 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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