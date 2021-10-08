Ordu'da tasarruf sağlanacak asfalt için üretim tesisi kuruldu - Haberler
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Ordu'da tasarruf sağlanacak asfalt için üretim tesisi kuruldu

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu'da tasarruf sağlanacak asfalt için üretim tesisi kuruldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ünye ilçesinde 120 bin ton kapasiteye sahip asfalt üretim tesisi kuruldu.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ünye ilçesinde 120 bin ton kapasiteye sahip asfalt üretim tesisi kuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ve Gölköy ilçelerinin ardından Ünye ilçesinde kurulan asfalt üretim tesisi faaliyete başladı.

Toplam yol ağı, Türkiye ortalamasının 4 katından fazla olan Ordu'da, ulaşım alanında yapılan yatırımlara bir yenisi daha eklendi.

Yol çalışmalarının daha sağlıklı, hızlı ve ekonomik bir şekilde yapılabilmesi için yeni projeler geliştirmeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, üçüncü asfalt üretim tesisini Ünye ilçesine kazandırdı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yapılan hamlelerle birlikte ulaşımdaki sorunların çözümünde kısa zamanda büyük mesafe kat ettiklerini belirtti.

Daha önce belediye envanterine kazandırdıkları asfalt plenti, taş ocağı ve iş makineleriyle birlikte hem zamandan hem de maddi olarak büyük tasarruf sağladıklarını aktaran Güler, "2,5 yılda 1345 kilometre yolu asfalt ve betonla buluşturduk. Bu diğer illerle kıyaslandığında büyük bir rakam." ifadesini kullandı.

Güler, Ordu'da çok geniş bir yol ağı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza konforlu yollar sunmak ise görevimiz. Bu kapsamda, Altınordu ve Gölköy ilçelerimizde asfalt plentleri kurduk. Çok da verim aldık. Şimdi ise üçüncü asfalt plentini Ünye ilçemizde hizmete soktuk. 120 bin ton asfalt üretecek. Artık Ünye'de ulaşım yatırımları daha hızlı ve daha ekonomik olacak. İlçemize hayırlı olsun."

Ordu'da tasarruf sağlanacak asfalt için üretim tesisi kuruldu

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
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