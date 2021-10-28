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Ordu'da polis, taksi şoförlerini bilgilendirdi

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu'da polis, taksi şoförlerini bilgilendirdi

Ordu'da polis ekipleri tarafından taksi şoförlerine yönelik bilgilendirme ve denetim uygulaması yapıldı.

ORDU (AA) - Ordu'da polis ekipleri tarafından taksi şoförlerine yönelik bilgilendirme ve denetim uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaptığı uygulama kapsamında taksileri durdurdu.

Taksi şoförlerine uymaları gereken "12 kural" hakkında hatırlatma yapan ekipler, bilgilendirme broşürleri de dağıttı.

Polis ekipleri, sürücülerin ehliyet ve evrak kontrolünü de yaptı.

Ordu'da polis, taksi şoförlerini bilgilendirdi

Ordu'da polis, taksi şoförlerini bilgilendirdi

Ordu'da polis, taksi şoförlerini bilgilendirdi

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
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